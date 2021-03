De ontwikkelaar V1 Interactive heeft via Twitter laten weten dat het de deuren zal sluiten. Deze ontwikkelaar bracht ons vorig jaar de interessante shooter Disintegration, maar al snel na de release bleek het een flop te zijn. De game verkocht niet goed en vijf maanden na de release werden de servers al gesloten.

Niet lang daarna besloot de ontwikkelaar ook om de multiplayer uit de game te verwijderen, waardoor er enkel een singleplayer overbleef en hoewel die nog steeds te koop en te spelen is, is het voor de studio over en uit. De studio werd in 2015 opgericht en Disintegration was hun enige titel.

We are sad to inform you that V1 Interactive is officially closing.

We want to thank all the talented people at V1, both past and present, who helped make the last 5 years wonderful.

And a heartfelt thanks to the amazing community that supported us. pic.twitter.com/XX6Sxtc32o

— V1 Interactive (@V1Interactive) March 8, 2021