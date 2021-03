We weten allemaal dat consoles niet de goedkoopste producten zijn, en als je nog gaat kijken naar custom editie’s zoals deze watergekoelde PlayStation 5, dan mag je helemaal je spaarvarken legen.

Niks is echter te gek voor de YouTuber Miniminter, die bij Truly Exquisite een speciale gouden PlayStation 5 heeft aangeschaft ter waarde van maar liefst €9.400,-. Natuurlijk krijg je voor die prijs ook twee DualSense controllers en een bijbehorende 3D Pulse headset. Naast een gouden versie biedt Truly Exquisite ook een roségoud en platinum model aan, ieder gelimiteerd tot maximum 250 stuks wereldwijd.

Benieuwd hoe die gouden PlayStation 5 eruitziet? Bekijk dan snel de video hieronder.