Ruim voor de officiële onthulling van de PlayStation 5 gingen er al foto’s van de development kit – de machine waarop studio’s daadwerkelijk hun games ontwikkelen – rond op het internet, en toen konden we al zien dat het een behoorlijke grote unit is.

Nu de PlayStation 5 is uitgebracht en de specificaties en ontwerpen geen geheim meer zijn, is het leuk om te zien hoe groot zo’n dev kit daadwerkelijk is. Wellgamer16 plaatste daarom op Twitter een aantal foto’s en afmetingen van een unit, die op geen enkele manier op de uiteindelijke versie lijkt.

Dat de development kit groter is dan de ‘echte’ PlayStation 5, komt omdat een dergelijke machine vaak nog andere taken naast het spelen van games moet uitvoeren. Vind je het design van de development kit mooi, of heb je toch liever de retail versie?