Square Enix en Crystal Dynamics hebben het deze maand maar druk met Marvel’s Avengers. Naast de komst van een nieuw personage, Clint Barton (oftewel Hawkeye) en de next-gen versies van de live service game, is het vanaf 18 maart ook mogelijk om de zogeheten HARM Room aan te passen.

De HARM Room fungeert als een speciale plek waar je uitdagingen kunt aangaan of juist kunt experimenteren met de combat van Marvel’s Avengers. Daar komt dus een extra laag diepgang bij, want het is straks mogelijk om bijvoorbeeld de soort en grootte van de groep vijanden aan te passen.

Om je een idee te geven hoe dat eruitziet, heeft men een korte trailer in elkaar gezet, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken.