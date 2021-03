Het ziet er naar uit dat 2021 het jaar van ‘The World of Darkness’ moet gaan worden. Er zijn al twee titels in dit universum uitgekomen en daar komt er dit jaar in ieder geval nog één bij: Wraith: The Oblivion – Afterlife. Deze titel zal op 22 april beschikbaar worden gesteld voor onder andere de PlayStation VR.

De games die al zijn uitgekomen in het The World of Darkness-universum speelden zich af in de Werewolf: The Apocalypse-serie. Wraith: The Oblivion – Afterlife valt daar niet onder, ondanks dat het om hetzelfde universum gaat. In deze game speel je namelijk als een fotograaf die tijdens een seance om het leven komt. Je kunt je dood alleen niet accepteren en gaat als geest verder om uit te zoeken waarom juist jij stierf.

Hieronder kun je twee video’s bekijken die je meer laten weten over Wraith: The Oblivion – Afterlife. De eerste toont welke krachten je tot je beschikking hebt en de tweede laat een walkthrough van bijna tien minuten zien.