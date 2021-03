We hebben er even op moeten wachten, maar de online multiplayer van Watch Dogs: Legion is eindelijk beschikbaar. Ubisoft heeft een nieuwe video beschikbaar gesteld die laat zien wat je van de nieuwe modus kunt verwachten. Deze video check je onder dit bericht.

Je kunt met maximum drie andere spelers aan de slag in de online modus van Watch Dogs: Legion. Je kunt samen Londen onveilig maken en er zijn nu ook speciale coöpmissies te vinden. Het is eveneens mogelijk om tegen elkaar te strijden in de PvP-modus: Spiderbot Arena. Zoals de naam al doet vermoeden, krijgt iedereen de controle over een Spiderbot.

Het is natuurlijk tof dat het nieuwste deel in de Watch Dogs-reeks nu eindelijk een online multiplayer heeft, maar nog niet alle modi zijn beschikbaar. ‘Tactical Ops’ zal pas op 23 maart worden toegevoegd. Hierin zijn teamwork en efficiëntie van essentieel belang om de missies tot een goed einde te brengen.

De online modus van Watch Dogs: Legion zal de komende tijd regelmatig worden voorzien van nieuwe content, waaronder met de Invasion PvP-modus, nieuwe coöp-missies en gratis personages.