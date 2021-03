De ontwikkelaars van Sackboy: A Big Adventure gaven ons eerder al een kijkje achter de schermen. We leerden toen hoe de studio omging met de pandemie en de vervelende lockdownsituatie. Nu werd een nieuw bericht geplaatst op de PlayStation Blog, waarin even wordt ingezoomd op het creatieve proces achter de soundtrack van de game.

Sackboy: A Big Adventure werd genomineerd voor de BAFTA Games Award voor beste muziek, dus het muzikale aspect van de game mag zeker en vast in de bloemetjes worden gezet. Audio Lead Joe Thwaites neemt ons mee op een muzikale kijk achter de schermen en geeft wat uitleg over het tot stand komen van de verschillende soundtracks in de verschillende werelden van de game.

Check de video hieronder.