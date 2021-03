De overname van ZeniMax door Microsoft is nu officieel rond en dat betekent dat Bethesda en alle ontwikkelaars die daaronder vallen nu officieel eigendom zijn van Microsoft. Sinds de aankondiging zitten de industrie, alsook gamers te wachten op meer duidelijkheid over wat dit betekent voor games die normaliter ook naar de PlayStation zouden komen.

Deathloop en Ghostwire: Tokyo zullen in ieder geval tijdelijk exclusief zijn voor de PlayStation 5, gezien die deal al rond was voordat er sprake was van een overname. Microsoft kan bij titels als The Elder Scrolls VI of Starfield echter zeggen dat de game exclusief zal zijn voor de Xbox of pc. Het is immers hun eigendom. Of dat ook gaat gebeuren is afwachten.

Nu de overname definitief rond is, heeft Microsoft een algemeen bericht gedeeld op hun website. Daarin staan wat plannen omtrent Game Pass, maar interessanter voor ons is het stukje exclusiviteit. Daarover wordt aangegeven dat sommige nieuwe titels in de toekomst exclusief zullen zijn voor de Xbox en pc.

Opvallend is het woordje sommige, want dat impliceert dat een gedeelte van de games ook gewoon op de PlayStation kan uitkomen. Helaas geeft Microsoft niet precies aan waar ze de lijn trekken qua multiplatform en exclusiviteit, maar hopelijk volgt er binnenkort een evenement waar ze de plannen meer concreet maken.

“With the addition of the Bethesda creative teams, gamers should know that Xbox consoles, PC, and Game Pass will be the best place to experience new Bethesda games, including some new titles in the future that will be exclusive to Xbox and PC players.”

Het goede nieuws is dus dat Microsoft niet de intentie lijkt te hebben om de spelers van Bethesda-games op andere platformen direct buiten te sluiten.