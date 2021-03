Een jaar geleden werd de fantasierijke game Lost Words: Beyond the Page aangekondigd voor de PS4, maar door een exclusiviteitsdeal met Google Stadia hebben we nog steeds niet van deze game kunnen genieten op onze PlayStation consoles. Een nieuwe trailer geeft ons echter goede vooruitzichten.

Op 6 april 2021 verschijnt namelijk de langverwachte PS4-versie van de game. De game zal ook speelbaar zijn op de PS5 via backwards compatibility, maar dus zonder een specifieke PS5-versie. De game is intussen al een jaar uit en scoorde vorig jaar goed bij critici. We verwachten dus dat de PS4-versie ook een geslaagd resultaat zal opleveren.

Hieronder kan je wat meer over het concept van de game lezen en een nieuwe trailer bekijken.

In the game, players will interact with the words within Izzy’s diary to solve challenging puzzles and build unique platforming segments to progress through an evolving and aesthetically wondrous landscape. As players leap between the words on each page, they become useful stepping-stones and puzzle-solving methods to unlock each new chapter.