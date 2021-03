Eerder dit jaar bracht Total Mayhem Games de complete We Were Here-serie naar de PlayStation 4. Het tweede deel in de reeks hebben we gisteren gereviewd en van het derde deel is nog een review onderweg. Het goede nieuws van vandaag is dat het hier echter niet stopt met de serie, want het vierde deel is aangekondigd.

Dit vierde deel heet ‘We Were Here Forever’ en de game zal in het vierde kwartaal van dit jaar uitkomen op Steam, voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Volgens de ontwikkelaar biedt dit vierde deel een ‘next-level’ ervaring dat terug te zien is in de interface, een intrigerend verhaal, betere gameplay en nog veel meer.

Ook zal deze game weer in coöp gespeeld kunnen worden en de hamvraag van het avontuur is of iemand echt uit Castle Rock kan ontsnappen. De gameplay zal vanzelfsprekend met nieuwe puzzels komen en het ontbreekt de game natuurlijk niet aan de bekende walkie-talkies, zodat je de uitdagingen met een vriend of vriendin kan oplossen.

Om een eerste indruk van de game te krijgen, kan je hieronder de aankondigingstrailer bekijken.