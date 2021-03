Een nieuwe vacature bij Naughty Dog verwijst naar een live-service multiplayer game. De studio is opzoek naar een ‘Economy Designer (multiplayer)‘ wiens verantwoordelijkheid het is om spelers zolang mogelijk geïnteresseerd te houden. Daarbij wordt onderstreept dat spelers zichzelf moeten kunnen uitdrukken, wat meestal op cosmetische opties duidt. Verder valt het op dat de kandidaat nauw samenwerkt met het ‘Live Ops team’, dat normaliter alleen bij grote games wordt gebruikt.

De multiplayer van The Last of Us: Part II werd uiteindelijk te ambitieus, waardoor de game zonder multiplayergedeelte is uitgebracht. In de uitleg van die beslissing werd er al door Naughty Dog naar een toekomstige online ervaring gehint. Het is dan ook aannemelijk dat de bovenstaande vacature voor dat project is. Naar verluidt is de studio momenteel eerst druk in de weer met de The Last of Us: Part II PlayStation 5 patch.