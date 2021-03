De tiende week van het jaar 2021 is alweer bijna voorbij en zoals elke andere week zijn er ook deze week verschillende games in de PlayStation Store verschenen. Die hebben we allemaal bij elkaar gezocht en dat vormt het onderstaande overzicht aan nieuwe releases.

PS5 Games

Hunting Simulator 2 – €59,99

Hunting Simulator 2 Bear Hunter Edition – €69,99

Monster Truck Championship – €39,99

Monster Truck Championship Rebel Hunter Edition – €49,99

UniPlex – €14,49

PS4/PS5 Games

Monster Energy Supercross 4 – €69,99

Monster Energy Supercross 4 Special Edition – € 89,99

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – €69,99

Pinkman+ – €4,99

PS4 Games