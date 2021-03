Sony Pictures heeft een Resident Evil teaser poster gedeeld die alle namen van de personages uit de film laat zien. Op zich stelt die afbeelding weinig voor, maar het geeft ons wel een overzicht van wie we allemaal op het witte doek mogen verwachten. Eerder werd al bekendgemaakt dat de Resident Evil reboot terugkeert naar de eerste twee games, waardoor we alle belangrijke personages uit die games nu ook op de teaser poster terugzien.

De opnames voor de Resident Evil film reboot zijn al afgerond. Sterker nog, de film heeft zelfs al een releasedatum. Als alles goed gaat is Resident Evil op 3 september 2021 in de bioscoop te zien. De vraag is natuurlijk of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn alle grote films uitgesteld en blijven de datums opschuiven. Hopelijk is dat nu niet het geval.