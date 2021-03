Red Dead Online spelers hebben weer genoeg te beleven in de game deze week, gezien Rockstar Games een nieuwe update beschikbaar heeft gesteld. Dit levert natuurlijk weer de nodige bonussen en extra’s op, zo krijgen Outlaw Pass bezitters gratis een Treasure Map en 5.000 Club XP als ze de game deze week spelen. Sowieso loont het om deze week de game te spelen, want iedereen die inlogt ontvangt gratis een Ability Card.

Bounty Hunters krijgen deze week 2.000 Role XP en zij profiteren van 30% korting op een Established of Distinguished Bounty Hunter Item. Ook levert het opjagen van Legendary Bounties en alle 39 Infamous Bounties dubbele Role XP op, alsook dubbele Ability Card XP. Als laatste krijgen spelers in deze rol een bonus van 25 Poison Throwing Knives en 100x Express Rifle ammo bij het inleveren van een Legendary Bounty, en 30% korting op de Bounty Hunter Wagon als de A New Source of Employment Mission Outrider is voltooid.

Voor alle spelers is er ook nog 40% korting op alle Rifles en 30% korting op alle Bounty Hunter-wapenvarianten, Off-Hand Holsters, Reinforced Lassos, Ability Cards en Ability Card Upgrades. Natuurlijk ontbreekt het niet aan Prime Gaming-voordelen: spelers die verbinding maken met Prime Gaming ontvangen beloningen als een gratis Bounty Hunter License, een Award voor de Trimmed Amethyst Bounty Wagon Livery, plus 200 Shotgun Slugs, 5.000 Club XP en een aanbieding van 50% korting op de Repeating Shotgun.