Je kan op dit moment genieten van een demo van Outriders, die je wellicht nieuwsgierig heeft gemaakt naar meer. Er is nu iets meer beschikbaar, want er is een video online gezet die je wat informatie verschaft over het achtergrondverhaal van de game. Deze video kan je onder dit bericht checken.

Outriders is een RPG-shooter, die wordt gemaakt door People Can Fly. Deze ontwikkelaar zal je hoogstwaarschijnlijk bekend in de oren klinken, want zij waren verantwoordelijk voor de toffe first-person shooter Bulletstorm. Zij weten dus wel hoe je een schietspel moet maken en daardoor zijn de verwachtingen voor Outriders hooggespannen.

De game zal uitkomen voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Het grootste verschil tussen de twee is dat de last-gen versie zal draaien op 30 frames per seconde en de current-gen versie op 60 fps. Tevens zal de resolutie op de PS5 hoger zijn dan op de PS4.