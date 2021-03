De geliefde Teenage Mutant Ninja Turtles krijgen weer eens een game. Uitgever Dotemu heeft namelijk de game Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge aangekondigd en de titel is op dit moment in ontwikkeling bij Tribute Games.

De Canadese studio werkte al eerder aan Flinthook en Mercenary Kings en naar verluidt zijn een aantal ontwikkelaars die ook werkten aan het geliefde Scott Pilgrim vs. The World inmiddels actief bij Tribute Games.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge is een side-scrolling beat-‘em-up die je samen met drie andere metgezellen kunt spelen. Natuurlijk stap je in de schoenen van Donatello, Michelangelo, Raphael en Leonardo.

Het is nog niet bekend wanneer en voor welke platforms de game moet verschijnen, maar de verwachting is dat de PlayStation 5 in ieder geval van de partij is, met een mogelijke release voor de PlayStation 4.

Wel heeft Dotemu een eerste trailer vrijgegeven, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken.