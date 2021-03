Valsspelers in online games blijven een vervelend onderwerp, en ook consoles hebben in een aantal games te maken met spelers die andermans plezier willen verzieken. Op de PlayStation 5 hoeven we ons daar straks mogelijk geen zorgen meer over te maken, want Irdeto heeft in een persbericht bekendgemaakt dat hun Denuvo Anti-Cheat middleware nu ook beschikbaar is voor de ontwikkeling van PlayStation 5 games.

Dit betekent dat studio’s tijdens de ontwikkeling Denuvo kunnen verwerken om gevoelige (online) code te beschermen en er dus voor zorgen dat er minder valsspelers aanwezig zullen zijn. Volgens de baas van Irdeto – Reinhard Blaukovitsh – zijn valsspelers een plaag voor videogames en eerlijke spelers, daarom zijn ze blij dat ze Sony kunnen helpen om de ervaring van PlayStation 5 titels te verbeteren.

Kennelijk maken een aantal launch titels al gebruik van deze Denuvo Anti-Cheat middleware, maar het is niet duidelijk welke games dat precies zijn. Het is in ieder geval een goede zaak dat Sony de online ervaring serieus neemt en stappen zet om valsspelers te weren.

Welke game zie jij het liefst gebruik maken van deze middleware? Laat het ons weten in de comments.