Met enige regelmaat krijgen Call of Duty spelers op de PlayStation een gratis pakket met wat content. Dit onder de noemer ‘Combat Pack’ en voor PlayStation Plus abonnees is nu een nieuw pakket beschikbaar gesteld. Het nieuwe Combat Pack bestaat uit de onderstaande content dat te gebruiken is voor zowel Call of Duty: Black Ops Cold War als Warzone.

Epische Operator-skin voor Baker

Episch tactisch geweer-blauwdruk

Episch pistool-blauwdruk

Episch tactisch mes-blauwdruk

Epische wapenamulet

Legendarisch visitekaartje

Token voor 60 minuten dubbele XP

Dit pakket kan je nu gratis vanuit de PlayStation Store downloaden. Bij interesse kan je hier terecht.