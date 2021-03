Veel gamers kijken heel erg uit naar Resident Evil 8: Village, wat een van de grotere releases in de eerste helft van dit jaar is. Het lijkt er op dat Capcom sommige gamers al de kans geeft het nieuwste deel in de bekende serie voortijdig te spelen door middel van een early access beta. Dit is alleen niet het geval.

Verschillende gamers hebben een email gehad, waarin zij werden uitgenodigd om deel te nemen aan een early access beta van Resident Evil 8: Village. Capcom laat weten dat deze niet van hen afkomstig is. De Japanse ontwikkelaar en uitgever adviseert dan ook om de desbetreffende mail direct te verwijderen en nergens op te klikken of iets te downloaden.

De afzender van de phishing mail is ‘no-reply(at)capcom(dot)com’. Dit lijkt officieel, maar dat is het dus niet. Trap dus niet in deze scam.