Fans van From Software wachten met smart op meer informatie over hun nieuwste titel – Elden Ring – en onlangs leek er een stipje op de horizon te verschijnen toen er fragmenten van een mogelijke gelekte gameplay trailer over het wereldwijde web gingen.

Een aantal fans hadden dan ook de verwachting dat de echte onthulling niet lang meer op zich zou laten wachten, maar volgens Jeff Grubb van GamesBeat hebben de lekken juist een averechts effect gehad. Grubb stelt namelijk in zijn nieuwste video dat Bandai Namco eerst orde op zaken wil stellen en wil achterhalen hoe de lekken precies zijn ontstaan, voordat ze de game daadwerkelijk gaan onthullen.

“The reason I think the leak might have messed things up, is I just think Bandai Namco are cracking down, figuring out how to adjust the messaging, making sure they fully understand how the leak happened…and then continue down the path toward officially announcing the game.”