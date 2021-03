Paradise Lost werd vorig jaar mei aangekondigd voor de PlayStation 5. De game zou ergens in 2021 uitkomen en nu is een exacte releasedatum bekendgemaakt. Alleen heeft de game wel een ‘console downgrade’ gekregen.

Er werd steeds aangegeven dat Paradise Lost zou uitkomen voor de pc en next-gen consoles, waaronder de PlayStation 5. All iN! Games en PolyAmorous hebben nu laten weten dat de game op 24 maart zal uitkomen. Alleen is het niet de PS5 waarop de adventure-titel uitkomt, maar de PS4. Het is nu niet duidelijk of de current-gen versie totaal is geschrapt of dat deze op een latere datum alsnog zal verschijnen.

Wil je weten wat je kunt verwachten van Paradise Lost, dan kan je hieronder de release date trailer bekijken en een video die 13 minuten aan gameplay laat zien.