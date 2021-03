Sinds begin dit jaar draait het nieuws rondom de Borderlands-film op volle toeren. Zo hebben we in de afgelopen periode meerdere keren acteurs en actrices voorbij zien komen die de iconische personages zullen vertolken. Het strikken van acteurs en actrices lijkt op een aardig tempo door te gaan, want er is nu opnieuw een naam bekendgemaakt.

Florian Munteanu zal zich bij de cast van de Borderlands-film voegen en hij zal de rol van Krieg the Psycho op zich gaan nemen. Deze acteur is bekend van zijn rol als Viktor Drago in de film Creed II en hij zal binnenkort ook te zien zijn in de Marvel Cinematic Universe. De Duitser is nog niet erg groot in de filmwereld en is wellicht bekender als professioneel bokser.

Andere acteurs en actrices zoals Jack Black, Cate Blanchett, Ariana Greenblatt en Kevin Hart zijn Munteanu al voorgegaan bij het aannemen van rollen voor deze film.