Zoals bijna iedere week mogen we van Sony een nieuwe deal van de week in de PlayStation Store verwachten en deze week is daar geen uitzondering op. We nemen afscheid van Assassin’s Creed: Valhalla en mogen de bloederige Mortal Kombat 11: Ultimate Edition verwelkomen.

Deze deal geeft je maar liefst 50% korting en het gaat in deze aanbieding om de cross-gen bundel. Je kunt dus zowel de PS4- als PS5-versie spelen met deze aanschaf. Naast de volledige game krijg je ook toegang tot de Aftermath uitbreiding plus Kombat Pack I en Kombat Pack II.

Via de onderstaande link kom je direct in de PlayStation Store terecht mocht je gebruik willen maken van deze aanbieding. Benieuwd hoe de PS5-versie van Mortal Kombat 11: Ultimate Edition bevalt? Lees dan zeker even onze special daarover.