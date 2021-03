Mediatonic heeft zich door het succes van Fall Guys: Ultimate Knockout aardig in de kijkers gespeeld, zo kondigde het bedrijf niet zo lang geleden nog aan overgenomen te zijn door Epic Games. Goed nieuws voor de studio dus en de ondersteuning van de game blijft onverminderd doorgaan. Het derde seizoen van Fall Guys is nog volop aan de gang, maar eind deze maand mogen we het vierde seizoen verwachten. Dit seizoen krijgt een futuristisch tintje, maar veel meer dan dat wisten we nog niet.

De ontwikkelaar heeft nu de eerste beelden van een nieuw level onthuld, genaamd ‘Skyline Stumble’. Dit level is slechts één van de zeven nieuwe levels en deze zal voor de nodige valpartijen gaan zorgen, zoals een goed Fall Guys level betaamt. Tijdens de race zal je namelijk te maken krijgen met zwaartekrachtvelden, slingerende obstakels, bewegende platformen en nog veel meer gekkigheid. Hieronder kan je de teaser zien die er erg vermakelijk uitziet.