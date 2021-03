Op 18 maart verschijnen zowel de next-gen versie van Marvel’s Avengers als de langverwachte uitbreiding met Hawkeye in de hoofdrol. Daar blijft het echter niet bij. Op die dag krijgt de game namelijk ook enkele nieuwe features. Over één daarvan – het naar eigen wens aanpassen van de ‘HARM rooms’ – kon je hier al de nodige details lezen.

Een andere feature die we vanaf 18 maart zullen kunnen verwelkomen, is een ‘campaign replay’ modus. Deze zal spelers in staat stellen om de verhaalmissies uit de campagne naar hartenlust opnieuw te spelen. Voorheen was dit niet mogelijk; vreemd, aangezien deze missies met voorsprong de beste content in de game vormden.

Deze gemiste kans wordt dus binnenkort door Crystal Dynamics rechtgezet. Gaan jullie de next-gen versie uitproberen?

On March 18, Hawkeye and the Next-Gen versions of Marvel’s Avengers will arrive along with a few anticipated features.

💗 Campaign Replay

⚠️ Customizable HARM Rooms

Here’s an idea of what’s coming in Patch 1.5.0! pic.twitter.com/NFZ4YrPvaB

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) March 9, 2021