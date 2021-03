Vorige week kon je hier lezen dat je ongeveer 35GB zou moeten vrijhouden op de harde schijf van je PS5 om Resident Evil 8: Village te kunnen spelen. Deze informatie was gebaseerd op het gameprofiel in de Microsoft Store. Nieuwe informatie wijst er echter op dat Resident Evil 8 toch minder ruimte zal innemen op onze console.

Volgens de Twitterpagina van PlayStation Game Size zal Capcoms fel gehypte horrorgame immers slechts 27,325GB opeisen. Let wel: de day one patch is hier niet bij gerekend, maar desalniettemin valt de vereiste ruimte op Sony’s console een stuk lager uit en dat is natuurlijk erg gunstig.

De tweet in kwestie kondigde eveneens aan dat je de titel zal kunnen ‘preloaden’ op 5 mei, twee dagen voor de eigenlijke releasedatum.