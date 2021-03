FIFA Ultimate Team is in de afgelopen jaren veelvoudig onderwerp van discussie geweest. Met name vanwege het pay-to-win-achtige concept dat erachter schuilgaat in combinatie met lootboxen, wat door veel overheden als een vorm van gokken gezien wordt. Ondanks al die discussies is FIFA Ultimate Team nu opnieuw negatief in het nieuws en dit vanwege een medewerker die naar verluidt de meest zeldzame kaarten aan het verkopen is geweest voor serieuze bedragen.

Het begon met het delen van conversaties op Twitter, waarin een EA medewerker ICON kaarten aanbiedt in de prijsklasse van €750,- tot €1000,-. Een andere conversatie laat zien dat er drie Prime ICON Moments kaarten zijn verkocht voor maar liefst €1700,-. Het gaat hier natuurlijk om de meest zeldzame kaarten die dus heel erg gewild zijn. Sommige spelers tasten liever in de buidel middels een directe aankoop in plaats van het openen van pakketjes met een minimale kans dat zo’n zeldzame kaart erin zit.

Gezien FIFA Ultimate Team al geruime tijd onder een vergrootglas ligt, kan EA dit soort praktijken er niet bij hebben. Inmiddels wordt online al gesproken van #EAGate en dit zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben als de beschuldigingen inderdaad kloppen. EA neemt het zeer serieus, want ze hebben een verklaring doen uitgaan waarin ze aangeven het grondig te onderzoeken.