Over twee maanden ligt Hood: Outlaws & Legends in de schappen en in aanloop naar de release verzorgt game director Andrew Willems uitleg over de speelbare klassen in de game. Vorige week maakten we al kennis met de Ranger, vandaag is de Hunter aan de beurt.

Hoewel de twee in de kern veel op elkaar lijken, hebben ze ieder hun speciale technieken die hen uniek maken. De Hunter kan bijvoorbeeld nagenoeg onzichtbaar worden om zo bewakers te omzeilen. Een samenvatting van de kwaliteiten van de Hunter in combinatie met gameplay, zie je in de trailer hieronder.