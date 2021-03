Nu we het weekend weer naderen, heeft SNK ons een nieuw personage van The King of Fighters XV voorgesteld. Ditmaal voegen ze Yuri Sakazaki, ook wel “Wild Flying Swallow” genoemd, toe aan de line-up.

De dames onder ons zullen vast blij zijn nu het tweede vrouwelijke personage is aangekondigd. De meesten zullen haar wel kennen, aangezien ze al in meerdere SNK-games verschenen is. Mocht je haar introductietrailer willen ontdekken, dan kan je die hieronder bezichtigen.