We hebben letterlijk sinds de aankondiging van Aragami 2 vorig jaar in augustus niets meer gehoord over de game. Ondertussen zou de game eigenlijk zijn release al gezien moeten hebben, maar de titel is nergens te bekennen. Ontwikkelaar Lince Works brengt nu een einde aan de onzekerheid.

Via Twitter werd kenbaar gemaakt dat de game met uitstel te maken heeft gekregen, en best wel een flink uitstel: minimaal een half jaar. Ondanks dat de game al vanaf begin tot eind speelbaar is, blijkt er toch nog enorm veel werk aan de winkel te zijn wat in een korte tijdspanne niet meer gerealiseerd kan worden. Vooralsnog lijkt kwartaal drie dus een realistischer tijdframe.