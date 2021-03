Het zal niemand ontgaan zijn dat Moeder Natuur haar draai dit jaar niet echt te pakken kan krijgen. In ons koude kikkerlandje ging het vorige maand van 10 graden onder nul naar 20 graden boven nul. Niet alleen wij werden geraakt door de wispelturigheid van het weer, maar ook andere delen van de wereld ondervonden de effecten.

Zo ook in Texas, waar Gearbox Software – die werkt aan de Director’s Cut van Borderlands 3 – is gevestigd. Zwaar weer is ditmaal letterlijk zacht uitgedrukt, want de staat werd bedolven onder sneeuw en temperaturen van -25 of lager zorgden voor de complete ontregeling van onder andere alle infrastructuur. Hierdoor is het eigenlijk niet te doen om de initieel beoogde release die gepland stond voor 18 maart te halen .

Met het oog op de veiligheid van iedere werknemer, werd besloten om het werk stil te leggen. Het gevolg is vertraging en daarom wordt de Director’s Cut nu een aantal weken uitgesteld en wel naar 8 april.