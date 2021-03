Het is al even bekend dat er een remake van Gothic naar de PlayStation 5 komt, maar niet wat de naam van de ontwikkelaar is. Best gek, maar THQ Nordic heeft hier nu opheldering over gegeven. Er verscheen eind 2019 een ‘playable teaser’ van de Gothic remake op pc. Daarbij werd gevraagd of gamers hier graag een volledige game van zouden willen zien. Een overgrote meerderheid zag dit wel zitten en THQ Nordic besloot om hier gehoor aan te geven.

De teaser werd gemaakt door een geheel nieuw team dat nog geen naam had. Dezelfde personen zullen nu voor de volledige versie gaan zorgen en zullen onder de naam ‘Alkimia Interactive’ verder gaan. Er wordt wel om versterking gevraagd, want er zijn diverse vacatures op de website van de nieuwe ontwikkelaar geplaatst. Zo wordt er onder andere gezocht naar een level designer en een sound designer.

Het ontwikkelen van de Gothic remake verloopt voorspoedig en in de komende maanden zal er meer van de RPG worden getoond.