Van de week liet Double Eleven weten dat Rust Console Edition deze lente beschikbaar zal worden gesteld. Weet je niet of deze game iets voor jou is, dan kan een video van IGN je hier wellicht mee helpen. Deze laat meer dan 15 minuten aan gameplay van de PS4 Pro-versie zien en kan je onder dit bericht checken.

Rust is een multiplayer survival game die op de pc al geruime tijd vele gamers weet te vermaken. Facepunch Studios hoopt deze formule getrouw over te zetten naar de PlayStation 4 en Xbox One. Er zal dus (voorlopig?) geen PS5-versie verschijnen, maar je kunt Rust Console Edition natuurlijk gewoon spelen op de nieuwe console van Sony, dit dankzij backwards compatibility.