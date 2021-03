Het heeft een tijdje geduurd, maar de tweede en laatste uitbreiding voor The Outer Worlds is eindelijk bijna onder ons. Private Division liet vorige maand weten dat ‘Murder on Eridanos’ voor april zou verschijnen en ze zullen woord houden. De uitbreiding zal op 17 maart beschikbaar worden gesteld in de PlayStation Store.

In Murder on Eridanos moet je de moord op actrice Halcyon Helen zien op te lossen. Dit doe je door onder andere met getuigen te praten en op zoek te gaan naar bewijs. Om je hiermee te helpen heb je de beschikking over de ‘Discrepancy Amplifier’, die je ondersteuning biedt om aanwijzingen in je omgeving te vinden. Er zullen ook nieuwe perks en flaws aanwezig zijn in de nieuwe uitbreiding, alsmede extra zijmissies.

Private Division heeft ook een trailer beschikbaar gesteld voor Murder on Eridanos en die check je hieronder.