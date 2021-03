Milestone en Dorna Sports S.L. laten ons niet langer wachten en onthullen eindelijk de eerste gameplaytrailer van de nieuwste MotoGP-game. Op de game zelf is het nog wachten tot 22 april, maar er zijn nu dus wel wat beelden vrijgegeven. De game zal verschijnen op verschillende platformen, waaronder de PlayStation 4 en de PlayStation 5.

De eerste gameplaybeelden tonen één van de nieuwe toevoegingen aan de game, namelijk de Long Lap Penalty. Dit is een straf die je krijgt na het begaan van een kleine overtreding, zoals een valse start. Hierbij is het de bedoeling dat je op een aangegeven plaats een stukje ruimer de bocht pakt, waardoor je enkele seconden verliest in die ronde. Dit kan je natuurlijk enkele plaatsen in de race kosten. De MotoGP-fans onder ons zullen deze straf wel herkennen, maar voor wie het concept nog niet helemaal duidelijk is, geeft de onderstaande gameplaytrailer een voorbeeld.

Dit is trouwens niet de enige toevoeging die het realisme van de game moet verhogen. Zoals je hier al kon lezen, zal het namelijk ook zo zijn dat, indien je op je snufferd gaat, je nu niet gewoon respawned en verder kan, zoals voorheen. Nee, je zal nu zelf naar je motor toe moeten hollen en deze moeten optillen om weer deel te nemen aan de race. Wij kijken alvast reikhalzend uit naar de eerste trailer die dat proces toont.