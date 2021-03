Little Nightmares II werd ontwikkeld door Tarsier Studios en kwam op 11 februari jongstleden uit op verschillende platformen, waaronder ook de PlayStation 4. Later dit jaar zal de game nog een PS5-upgrade krijgen, maar wanneer precies is nog niet bekend. Deze upgrade zal gratis zijn voor bezitters van de game.

De game kent heel wat succes en heeft nu, minder dan een maand na de release, meer dan één miljoen exemplaren verkocht. Dit is de eerste game van Bandai Namco Europa die zulke indrukwekkende cijfers kan voorleggen. De Little Nightmares-franchise heeft nu meer dan vijf miljoen verschillende spelers weten te bereiken, wat toch een zeer belangrijke mijlpaal is voor deze franchise.

Hier kon je al lezen dat ook wij fan zijn van dit verontrustende, maar leuke en creatieve avontuur.