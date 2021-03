Square Enix heeft het nodige te vertellen over de games die ze in de pijplijn hebben zitten en daarom hebben ze een digitale showcase aangekondigd. Het gaat om hun lenteshow die op donderdag 18 maart om 18.00 uur zal plaatsvinden.

Tijdens deze show zal de uitgever updates delen over Marvel’s Avengers en het vijfentwintigjarige jubileum van Tomb Raider. Ook Balan Wonderworld komt ter sprake, samen met de mobiele Just Cause game en verder mogen we twee aankondigingen verwachten.

Zo zal er een nieuwe Life is Strange aangekondigd worden en ook zal Square Enix Montreal een nieuwe titel uit de doeken doen. Het belooft dus een interessante showcase te worden en het nieuws zul je te zijner tijd hier natuurlijk op PSX-Sense kunnen lezen!