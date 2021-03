Beyond a Steel Sky werd in 2019 aangekondigd en sindsdien hebben we eigenlijk niets meer over deze cyberpunk game gehoord. Deze titel verscheen vorig jaar al op Apple Arcade en Steam, en werd daar best goed ontvangen. Het succes is in ieder geval goed genoeg om de game ook naar consoles te brengen, zo laat de ontwikkelaar weten.

Deze game zal op de PS4, Xbox One en Nintendo Switch verschijnen in het derde kwartaal van dit jaar. Beyond a Steel Sky is een vervolg op Beneath a Steel Sky, een game uit 1994. De trailer hieronder geeft je een korte indruk van wat je mag verwachten. Er zal zowel een digitale als fysieke versie van Beyond a Steel Sky verschijnen. Wat de prijs zal zijn is nog onbekend.