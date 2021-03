Afgelopen donderdag is er een podcast geweest, genaamd de Bethesda Roundtable, waarin hoge piefen van Microsoft Xbox en Bethesda het een en ander hebben besproken over vooral Bethesda als bedrijf en hun portfolio. Dit is natuurlijk naar aanleiding van de overname van Bethesda door Microsoft, die volledig is afgerond vorige week. Om deze samenwerking natuurlijk te benadrukken was dit clubje van mensen in gesprek over de verstandhoudingen tussen deze bedrijven. Het hoort er een beetje bij zullen we maar zeggen.

Mensen als Phil Spencer, Pete Hines, Todd Howard, Aaron Greenberg, Matt Booty en verschillende ontwikkelaars van de diverse studio’s die onder Bethesda vallen kwamen voorbij. Het was een podcast die vrij weinig nieuws bracht, dus een datum van Starfield kwam er ook niet uit. Er werd wel een opvallende uitspraak gedaan door Phil Spencer, die eigenlijk iets bevestigde wat eraan zat te komen. We weten dat de huidige deals van games die gesloten zijn met Sony in stand zullen blijven en niks zomaar multiplatform gaat. Een Deathloop zal dus gewoon exclusief blijven, alsook Ghostwire: Tokyo. Niks aan de hand dus. Maar titels die nog geen afspraken hebben, zullen enkel op platformen uitkomen waarop Game Pass wordt ondersteunt.

De quote van Phil Spencer luidt: “If you’re an Xbox customer, the thing I want you to know is that this is about delivering great exclusive games to you that ship on platforms where Game Pass exists.” Een zeer interessante uitspraak die erg veel zegt. Oftewel, als je een Xbox klant bent mag je dus exclusieve content verwachten als je een Game Pass abonnement hebt, wat dus ook een meerwaarde biedt als je een Xbox Series console zou aanschaffen deze generatie. Deze marketing strategie wordt dus extra benadrukt met deze megadeal met Bethesda.

Zo zijn games als Starfield of de nieuwe The Elder Scrolls, volgens deze uitspraak, games die niet naar de PlayStation 5 zullen komen. Daar is immers geen Game Pass op te vinden. Een harde zet, maar logisch gezien de overname ook niet voor de lol voor 7,5 miljard dollar gerealiseerd werd. Hoewel Microsoft nog altijd de keuze kan maken om The Elder Scrolls VI alsnog op de PS5 te lanceren, lijkt de kans nu zeer gering te zijn, gezien zo’n game een perfect selling point is voor Game Pass, waar dus hoog op ingezet wordt.

Best een grote titel die je zal missen op de PS5. Dit doet ons herinneren aan de tijden van The Elder Scrolls IV: Oblivion, die een jaar exclusief was voor de Xbox 360. Sony had destijds FromSoftware benaderd een soortgelijke game te maken als concurrerende zet, maar dat pakte net even wat anders uit dan verwacht, waarover je hier meer kan lezen. Dat brengt ons wel bij de stelling van deze week. Zal Sony dit keer wel een eigen Oblivion gaan produceren? Eerder hadden ze dit plan al, maar dat is dus niet van de grond gekomen.

Nu is er natuurlijk het een en ander gaande bij kamp Xbox, dus dit kan voor Sony reden zijn dat ze hun huidige rijke repertoire aan exclusives willen verrijken met een open wereld fantasy RPG-game. Nietwaar? De motivatie, als die er tot nu toe niet was, zou er nu zeker wel kunnen zijn. En laten we eerlijk zijn, met de kwaliteit die Sony brengt in hun games is dat niet eens een verkeerd plan als we zo vrij mogen zijn. Ze zouden bijvoorbeeld Bluepoint over kunnen nemen en hen op zo’n project kunnen zetten. De overname lijkt – afgaande op de geruchten – vooral een kwestie van tijd en voor hun zou zo’n project een fantastische eerste zijn.

Wat vinden jullie? Kan Sony een exclusieve The Elder Scrolls-achtige game best gebruiken op de PlayStation nu de kans groot is dat The Elder Scrolls wegvalt als optie, of valt dat eigenlijk wel mee? Of is Sony vooruitziend geweest en hebben ze dat al met Project Athia? De PS3 had destijds ook genoeg te bieden, maar toch had Sony de behoefte om een Oblivion-achtige game te laten maken door FromSoftware. Helaas is dat nooit echt geworden wat Sony voor ogen had. Tijd om dat idee weer eens onder het stof vandaan te halen, want het mag geen verrassing zijn dat The Elder Scrolls ook op de PlayStation een enorme fanbase kent. Laat hieronder in de comments weten hoe jullie hierover denken.