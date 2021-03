De overname van Bethesda door Microsoft werd logischerwijs ook nauw gevolgd vanuit de PlayStation community, want wat heeft dit precies voor de Bethesda games op de platformen van Sony te betekenen. Microsoft heeft meermaals aangegeven de afspraken die er al waren omtrent Deathloop en Ghostwire: Tokyo te honoreren en later gaven ze ook aan dat sommige games exclusief zullen zijn voor Xbox en pc.

Inmiddels hebben beide bedrijven een zogeheten roundtable gehad waar Phil Spencer met onder andere Pete Hines de toekomst besprak. Hier zijn wat meer details uit naar voren gekomen en de boodschap is duidelijk: op de PlayStation trek je aan het kortste eind. Dat mag geen verrassing zijn natuurlijk, gezien Microsoft de grote franchises van Bethesda op eigen platformen zal publiceren. Ze hebben er immers niet voor niets zoveel geld in geïnvesteerd.

Waar er eerder nog sprake was van dat sommige games niet exclusief zullen zijn, heeft Spencer nu aangegeven dat alle titels van de acht Bethesda studio’s zullen verschijnen op platformen waar Game Pass bestaat. Die service is niet beschikbaar op de PlayStation, waardoor de consoles van Sony automatisch afvallen.

Titels worden niet bij naam genoemd, dus het is nog altijd afwachten hoe dit in de praktijk zal uitpakken, maar de boodschap is in grote lijnen wel duidelijk. Toch zet Microsoft de deur weer een beetje op een kier door nadien te stellen dat ze bepaalde platformen aan kunnen doen als de “legacy” van een bepaalde franchise daar groot is. Hieronder wat hij precies zei:

“I’m going to try to be as clear as I can because that’s what I, I just think it’s fair. So obviously I can’t sit here and say every Bethesda game is exclusive because we know that’s not true. There’s contractual obligations that we’re going to see through as we always do in every one of these instances. We have games that exist on other platforms and we’re going to go support those games on the platforms they’re on. There are communities of players. We love those communities and we’ll continue to invest in them. And even in the future, there might be things that have either contractual things or a legacy on different platforms that we’ll go do.”