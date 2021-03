Special: Crash Bandicoot 4: It’s About Time op de PS5 – De geliefde buideldas is weer helemaal terug. Het IP bevond zich sinds 2008 in archiefkast, maar in 2016 kregen Vicarious Visions en Toys for Bob groen licht van Activision om de eerste drie games van een remake te voorzien en in een pakket te proppen: Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy. Toen was al duidelijk dat de twee studio’s met veel passie aan de collectie hebben gewerkt en dat uitte zich ook in het eindresultaat. Toys for Bob had de smaak te pakken en in juni 2020 onthulde de studio dat er een compleet nieuw deel onderweg was, met de toepasselijke subtitel ‘It’s About Time’. De game verscheen echter ook vlak voor de release van de nieuwe generatie consoles. Net zoals bij een aantal andere games heeft men besloten om Crash Bandicoot 4: It’s About Time naar de PlayStation 5 te brengen, met een aantal toffe verbeteringen onder de arm.

Springen door dimensies

Zoals de titel van de game al doet vermoeden, is Crash Bandicoot 4 een direct vervolg op de gebeurtenissen van Crash Bandicoot 3: Warped. De bekende schurken Neo Cortex en N. Tropy slagen erin om uit hun gevangenis te ontsnappen en gaan op pad om het multiversum op stelten te zetten. Natuurlijk ziet Crash dat helemaal niet zitten en hij gaat daarom – samen met zijn kompanen – erop uit om daar een stokje voor te steken. Onderweg krijg je te maken met nieuwe krachten, bekende gezichten en natuurlijk hectische platform actie. Ben je alleen nieuwsgierig naar het verhaal, dan ben je ongeveer een uurtje of 10 bezig. Wil je echter alles afgetikt hebben, dan kun je dat gerust op z’n minst verdubbelen. De Activity Cards die de PlayStation 5 aanbiedt zijn hier een handige tool in om te laten zien wat je nog moet afronden om die 106% completion rate te behalen.

Crash Bandicoot 4 barst van de charme en passie voor het platform genre. Waar (bijvoorbeeld) een Super Mario je vaak niet verder laat gaan tot je een bepaald gameplay concept helemaal begrijpt, kiest It’s About Time er voor om in een aardig hoog tempo nieuwe ideeën te introduceren en combineren, wat de game uitdagend maakt en soms zelfs ook kan frustreren. Verder is het verhaal erg vermakelijk en bovenal trouw aan de personages en de humor waar de klassieke delen om bekend staan, wat ervoor zorgt dat enige oneffenheden naar de achtergrond zijn gedrukt. Inhoudelijk is de game ongewijzigd, en voor meer informatie daarover verwijzen we je graag naar Johnny’s oorspronkelijke review.

Verbeteringen onder de motorkap

De verbeteringen in Crash Bandicoot 4 bevinden zich voornamelijk onder de motorkap, maar dat maakt ze niet minder significant. Op de vorige generatie consoles draaide It’s About Time namelijk op een vaste resolutie van 1080p en een zogeheten ‘unlocked framerate’. Op de PlayStation 4 Pro betekende dit dat de game dikwijls 60 frames per seconde wist aan te tikken, maar op de minder krachtige PlayStation 4 fluctueerde de framerate sterk tussen de 30 en (soms) 60 fps. Gelukkig zakte de game nooit onder de ondergrens van 30 frames per seconde, maar een vloeiende ervaring zat er op de PlayStation 4 niet in.

Dat is gelukkig verleden tijd met de veel sterkere PlayStation 5. Op de nieuwe console is de resolutie drastisch verhoogd naar een zo goed als native 4K resolutie, wat de game veel scherper maakt. Hoewel Crash Bandicoot 4 op de vorige generatie al een prachtige game was, brengt de hogere resolutie de game echt tot leven en het weet zelfs het niveau van een hoogwaardige Pixar of Dreamworks animatiefilm aan te tikken. Ook op het gebied van performance stelt de PlayStation 5 niet teleur, tijdens gameplay momenten behaalt de game een nagenoeg vaste 60 frames per seconde. Dat betekent niet dat de game niet dipt, maar dit is alleen zichtbaar te merken tijdens een aantal cut-scènes. Let wel dat er zowel in-engine als pre-rendered cut-scènes aanwezig zijn, en van de latere variant heeft men de originele 1080p bestanden intact gehouden, wat voor artefacten op het beeld zorgt. Het is verder jammer dat er geen 120Hz modus aanwezig is, want we denken dat voor een hectische platformer waar reactietijd vaak van belang is een dergelijke optie niet zou misstaan.

Voel de *BZZZ*, hoor de *POW*!

Ook de DualSense controller blijft niet onberoerd in Crash Bandicoot 4. Verscheidene elementen in de game maken actief gebruik van de haptische feedback en adaptieve triggers, die heftiger vibreren als je bijvoorbeeld de boost aanzet op één van de talloze voertuigen of meer weerstand bieden als je Tawna’s hookshot gebruikt. Het zijn geen wereldschokkende toevoegingen die consequenties hebben op de gameplay, maar het is tof dat Toys for Bob er wel moeite voor gedaan heeft. De verkorting van de laadtijden is daarentegen absoluut een welkome verbetering. Levels zijn binnen luttele seconden geladen, wat erg fijn is voor een game die een hoge mate van replayability heeft en waar je vaker wel dan niet door een val of een foute sprong vroegtijdig aan je einde komt, zeker als je de Retro modus hebt gekozen, waar je afhankelijk bent van een beperkt aantal levens in plaats van checkpoints.

Natuurlijk wil het oor ook wat, en daar stelt Crash Bandicoot 4 gelukkig niet in teleur. De audio is van een hoge kwaliteit en maakt daarbij ook nog eens zoveel mogelijk gebruik van je speakers (mocht je die in je opstelling hebben staan). De soundtrack is uitermate vrolijk, de exotische trommels, xylofonen en andere instrumenten sprankelen mooi door de mix heen. De geluidseffecten van de game zelf worden gelukkig niet door de soundtrack ondergesneeuwd en – getest op een 5.1 systeem – ben je al rennend door de levels omsingeld door explosies, obstakels die bewegen, dozen die breken of vijanden die het uitschreeuwen zodra je ze een klap geeft. Alles valt mooi samen, wat simpelweg voor een erg fijne geluidservaring zorgt. Pluimpje voor de audio engineers van Toys for Bob.

De definitieve versie

Gezien Activision voor Crash Bandicoot 4: It’s About Time een gratis upgrade aanbiedt als je reeds de PlayStation 4 versie bezit, is er eigenlijk geen reden om niet over te stappen naar deze versie, mits je al het geluk hebt een PlayStation 5 in huis te hebben staan. Wacht je echter nog op jouw unit maar wil je in de tussentijd graag verder met de game? Dan is dat geen probleem, want het is mogelijk om je savegame over te hevelen van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5, waardoor je dus geen voortgang kwijt hoeft te raken. Ook voor de nieuwkomers of fans van Crash Bandicoot die deeltje 4 nog niet hadden aangeschaft is dit een aanrader: Crash Bandicoot 4: It’s About Time is immers een ijzersterke, grappige en uitdagende platformer waar je talloze uren zoet mee bent, en op de PlayStation 5 speel je zonder twijfel de definitieve versie van de game.