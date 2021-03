De volgende Immortals: Fenyx Rising uitbreiding heeft een releasedatum gekregen. Ubisoft heeft laten weten dat ‘Myths of the Eastern Realm’ op 25 mei zal verschijnen voor alle versies van de game. Deze uitbreiding hoort bij de Season Pass, dus bezitters daarvan kunnen het op de genoemde datum direct downloaden. Ook zal de uitbreiding los aangeboden worden.

In Myths of the Eastern Realm krijg je een nieuwe open-wereld voor je kiezen met nieuwe personages, waarin je op avontuur gaat en een verhaal volgt dat is geïnspireerd door de Chinese mythologie. Ook wordt er een gloednieuwe held geïntroduceerd die luistert naar de naam Ku.

Helaas hebben we nog geen beelden van deze uitbreiding, maar toch kan je al wel een voorproefje krijgen. Met de update van van de week werd er een gratis quest aan Immortals: Fenyx Rising toegevoegd, die de opmaat vormt naar deze uitbreiding.

