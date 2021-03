Eind februari verscheen er een demo voor Outriders in de PlayStation Store en recent kondigde People Can Fly al aan dat er een update aan zat te komen. Deze update is inmiddels uitgerold en beschikbaar om te downloaden op alle platformen waarvoor de demo beschikbaar is.

Deze update richt zich op verschillende issues en bugs, voegt een motion blur schakelaar toe, verbetert de matchmaking en nog veel meer. De patch notes zijn niet heel uitgebreid, maar je treft ze hieronder voor alle platformen.

Made minor tweaks to frame rate output for certain items in cutscenes, however, we are working on a more comprehensive fix for the future [PC, PS4/5]

Made improvements to cut down on the time it takes to Matchmake [PC, PS4/5]

Made other minor improvements and fixes [PC, PS4/5]

Fixed a crash that repeatedly occurred when opening the menu or inventory [PC]

Fixed a bug that deletes player gear if their connection drops out during a transition [PC]

Improved subtitle display and synchronization during the “Bad Day” quest [PC]

Fixed store links on the “Buy Now” button in the Lobby [PS4/5]

Fixed bug that was causing an audio desynchronization in cutscenes [PS4/5]

De demo van Outriders kan je hier in de PlayStation Store vinden en een uitgebreide hands-on impressie tref je hier.