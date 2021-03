Het officiële YouTube-account van PlayStation Japan heeft de ‘Play! Play! Play!’ livestream aangekondigd, die volgende week zondag zal uitgezonden worden. De livestream wordt omschreven als een “talkshow that makes you want to play”, wat dat ook moge betekenen. Deze zal te volgen zijn via YouTube en uit de omschrijving van de stream kunnen we al enkele zaken afleiden.

Zo weten we dat Resident Evil 8: Village en Final Fantasy VII Remake Intergrade op de planning staan én dat verschillende grote namen aanwezig zullen zijn om hun respectievelijke games te bespreken. Zo komt, onder andere, Morimasa Sato van Capcom Resident Evil begeleiden en Yoshinori Kitase van Square Enix komt Final Fantasy VII begeleiden. Vermoedelijk zullen we tijdens dit evenement meer info en meer gameplay van beide titels te zien krijgen, maar wie weet volgen er nog wat verrassingen.

De livestream gaat van start op 21 maart, bij ons om 12.00 uur.