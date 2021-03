Crysis Remastered scoorde nou niet direct de beste punten op zijn technisch rapport toen de game vorig jaar uitkwam. De game werd geplaagd door onstabiele framerates en verouderde mechanics, waardoor wij indertijd niet zo enthousiast waren. Crytek heeft in de tussentijd echter niet stilgezeten en de pc-versie van de game heeft onlangs een update gekregen, waardoor uiteraard de vraag kwam wat er zou gebeuren met de console-versie. Het onderstaande is te lezen op Reddit.

“For those interested – we will also have updates for both Xbox and Playstation with some amazing additions coming very soon. Keep an eye on the official discord/Crysis social channels and this subreddit for more details.”