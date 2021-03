Toen Skater XL vorige zomer uitkwam, voelde de game wat leeg en onvolledig aan. De game had simpelweg niet bijster veel te bieden, maar ontwikkelaar Easy Day Studios is hard aan het werk geweest om daar verandering in te brengen. De studio kondigt nu ook met trots de komst van een nieuwe map aan: het iconische “Embarcadero Plaza” in San Francisco.

De makers van de game willen hiermee een ode brengen aan de skatecultuur uit de jaren ’90, aangezien deze locatie toen beroemd werd onder skaters. De map is een originele creatie van het team, maar zit tegelijk vol met iconische features zoals de “Gonz Gap” de “C Block” en nog veel meer. Je kan het volledige bericht van de ontwikkelaar via deze link nalezen en je kan een nieuwe trailer hieronder bekijken. De map is nu te downloaden via het “Maps” gedeelte van de Mod Browser.