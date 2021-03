Ook deze week kan een nieuwe GTA Online update uiteraard niet uitblijven. Zoals vrijwel iedere week het geval is, heeft Rockstar Games ook ditmaal diverse promoties geactiveerd in de game en daardoor zijn er nu diverse modi waarin je extra beloningen kunt verdienen.

Zo krijg je twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal in Contact Missions van Lamar Davis en Martin Madrazo. Hetzelfde geldt voor Transform Races, waarmee je momenteel ook dubbele beloningen ontvangt. Ook Hunting Pack (Remix) en Business Battles worden deze week dubbele beloningen uitgedeeld, dus er zijn genoeg mogelijkheden om wat extra te cashen.

Rockstar geeft daarna diverse items weg. Iedereen die de Dinka Tee bezit en deze week GTA Online speelt, krijgt de Dinka Aged Tee cadeau. Ook zijn er bonusitems voor degenen die de Cayo Perice Heist spelen. Wanneer je de Heist voor 18 maart voltooit, ontvang je de Panic ProLaps Basketball Top. Lukt het je daarbij ook om een Secondary Target te stelen, dan krijg je de Panic ProLaps Basketball Shorts nog als extra beloning.

Natuurlijk is er ook weer een nieuwe hoofdprijs te winnen met de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort. Het gaat deze keer om de HVY Nightshark, een gepantserde SUV waarmee je aanvallen met kogels en raketten kunt overleven. Tot slot zijn er enkele in-game kortingen en die check je hieronder.