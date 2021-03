In 1996 verscheen de eerste game uit de Crash Bandicoot-serie en dus viert de iconische reeks dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Dat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan en dus wordt het jubileum ook gevierd in Crash Bandicoot 4: It’s About Time, het meest recente deel uit de serie.

Ter ere van het 25-jarige jubileum van Crash Bandicoot krijgen alle spelers van de game namelijk twee gratis skins, eentje voor Crash zelf en één voor Coco. Het gaat om de Bare Bones skin, die je hieronder afgebeeld ziet.

Het weggeven van de skins valt samen met de release van Crash Bandicoot 4: It’s About Time voor de next-gen consoles. Gisteren werd namelijk de next-gen upgrade uitgebracht en dus is de game nu ook speelbaar op de PlayStation 5. Als je de PS4-versie bezit, kom je in aanmerking voor een gratis upgrade. Hoe de PS5-upgrade van Crash Bandicoot 4: It’s About Time ons bevalt lees je hier in onze special.