Dying Light 2 is de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws gekomen, al is het niet bepaald op een positieve manier. De game werd al enkele jaren geleden aangekondigd, is nog altijd niet verschenen en de meest recente berichten wijzen op een moeizaam ontwikkelproces. In januari vertrok een schrijver van de game bij ontwikkelaar Techland en onlangs doken verhalen op over een slechte sfeer in het ontwikkelteam.

Een hoop verontrustende berichten dus en vooralsnog is het niet echt duidelijk hoe het er nou echt voor staat met de ontwikkeling van Dying Light 2. Techland hield zich tot nu toe op de vlakte, maar komende week lijken we toch eindelijk een keer meer duidelijkheid te krijgen. De studio heeft aangekondigd dat er op woensdag 17 maart een update over de ontwikkeling van Dying Light 2 wordt gegeven. Wat we hier exact van kunnen verwachten is nog onduidelijk, maar binnen enkele dagen komen we dus eindelijk meer te weten over de staat van de game.

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday. Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV — Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021

In de tussentijd heeft Techland via Twitter ook nog gereageerd op de suggestie dat de ontwikkeling van Dying Light 2 een ‘hel’ zou zijn. Volgens de studio is daar zeker niets van waar, omdat er nog altijd voortgang wordt geboekt. Wel geeft Techland toe dat Dying Light 2 te vroeg is aangekondigd. De aankondiging vond plaats in de zomer van 2018.