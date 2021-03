Afgelopen zomer kondigde Torn Banner Studios een vervolg op Chivalry: Medieval Warfare aan. Sinds de onthulling van Chivalry 2 hebben we weinig van de game gezien, maar vorige maand werd er naast een releasedatum ook een gesloten cross-play beta aangekondigd.

De beta zou aan het einde van deze maand plaatsvinden, maar dat is niet langer de planning. De ontwikkelaar heeft namelijk laten weten dat de cross-play beta een maand is verzet. De gesloten test zal nu van 23 tot en met 26 april worden gehouden op alle platformen waar de game op zal verschijnen. Als reden voor het uitstel noemt Torn Banner Studios dat er nog iets meer tijd nodig is om spelers op ieder platform de best mogelijke ervaring te bieden.

Het uitstel van de beta heeft overigens geen gevolgen voor de release van de volledige game. Die staat nog altijd gepland voor 8 juni. Chivalry 2 komt op die dag uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc.